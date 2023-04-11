في العلن.. نائبٌ بارز يدعو لإطلاق النار!

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غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مؤسسة كهرباء لبنان: "إستمرار سرقة الحديد الداعم لأبراج التوتر العالي ليصبح عدد التي تم إسقاطها وسرقتها خمسة أبراج خلال اسبوع مما قد يحرم معظم مواطني بعلبك - الهرمل من الكهرباء لعدة شهور"! الى أهلنا هناك، من ترونه يقوم بتلك السرقات بالجرم المشهود اطلقوا النار عليه، على مسؤوليتنا".