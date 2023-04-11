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لبنان

الأب طوق احتفل بقداس الفصح في سجن القبة - طرابلس

Lebanon 24
11-04-2023 | 17:13
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إحتفلت المرشدية العامّة للسجون في لبنان، المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، إقليم محافظتي الشمال وعكار، بقداس الفصح في سجن القبة - طرابلس.
 
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وترأس القداس خادم رعية بشري الخوري سيمون طوق من اللجنة الروحية، كما شاركت به دارين طوق رئيسة الصليب الأحمر اللبناني في بشري، وعضو المرشدية الإقليمية، في حضور عدد من السجناء.
 
 وبعد القداس، قدّم الأب طوق التهاني القلبية إلى السجناء، ناقلاً إليهم التهاني بإسم المرشدية العامة للسجون في لبنان ورئيسها الأب جان موره، وخادم رعية زغرتا - إهدن والمرشد الإقليمي في محافظتي الشمال وعكار الأب طوني فياض اللعازاري، ورئيس دير مار يوسف للآباء اللعازاريين مجدليا، كما وجه معايدة إلى قوى الأمن الداخلي والعقيد فادي بيطار، نائب قائد سرية درك طرابلس المشرف على السجن، وإلى قائد الدرك في لبنان الجنرال مروان سليلاتي. 

بعد الإحتفال بالقداس، وزعت طوق الشوكولا والحلويات على السجناء بإسم المرشدية.

وللغاية نفسها، أي بمناسبة الفصح، أقيم قداس في سجن النساء ترأسه الأب طوق.
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