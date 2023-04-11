زيارة لم تُفلح في زعزعة المواقف

لم تفلح زيارة موفد شخصي لرئيس التيار الوطني إلى الثنائي في زعزعة مواقف حلفاء الأمس من الموضوعات الخلافية التي باعدت بين "حارة حريك وميرنا الشالوحي"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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