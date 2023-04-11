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لبنان
"النافعة" عادت الى العمل: دوام جزئي واستمرار اقفال3 مراكز
Lebanon 24
11-04-2023
|
22:08
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عادت هيئة ادارة السير الى عملها يوم امس الثلاثاء وبدوام عمل لثلاثة ايام في الاسبوع، وقد فتحت خمسة مراكز هي الدكوانة، زحلة، طرابلس، صيدا والنبطية، فيما بقيت مراكز الاوزاعي عاليه وجونية مقفلة حالياً، ويقوم بالعمل موظفون مدنيون وضباط ورتباء من قوى الامن الداخلي، على ان يكون الدوام في المرحلة الراهنة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر، ايام الثلاثاء الاربعاء والخميس، للحدّ من كلفة النقل عن الموظفين والعسكريين، والاولوية في المرحلة الاولى لتسجيل السيارات الاجنبية، وسيُخصّص يوم الثلاثاء لتسجيل السيارات التي تنتهي ارقام هياكلها من صفر الى 3، والاربعاء من 4 الى 6، والخميس من 7 الى 9. أما في ما يخص دفاتر السوق فإستبدالها وتجديدها سيحدّد لاحقاً.
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وافادت «اللواء» ان نافعة النبطية فتحت أبوابها مجدداً، بعد إقفال لمدة ستة اشهر، ولكن لم يحضر الموظفون التابعون لهيئة إدارة السير، والبالغ عددهم ١١ موظفاً، جراء عدم تقاضيهم رواتبهم، حيث من المتوقع ان يتم تحويلها اليوم ليلتحقوا غداً في عملهم مجددا، لانجاز المعاملات العالقة، والمتعلقة فقط بتسجيل السيارات الاجنبية وفق تراتبية الارقام، على ان تبقى باقي المعاملات عالقة.
وحضر رئيس المصلحة علي قانصو وموظف اخر وهما اساسا من موظفي ملاك وزارة الداخلية الى مركز النافعة، وعملا على تجهيز المكاتب تمهيدا لعودة العمل الى واحد من اهم مراكز الدولة التي تدر اموالا على خزينة الدولة، غير ان العمل منوط بدفع الرواتب موظفي هيئة ادارة السير ، وافيد أنه جرى تحويلها الى مصرف لبنان، ويفترض ان يقبضوها بعد ظهر اليوم.
ورأى معقبو المعاملات في النافعة في خطوة اعادة العمل ناقصة ، وكان الاجدى دراستها بشكل جيد، إذ ان اعادة فتحها جاء مخيبا، فكثير من المواطنين تكبدوا مشقة التنقل والمجيء الى مكاتب النافعة ولكنهم فوجئوا بأنها مغلقة.
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