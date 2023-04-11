Advertisement

لبنان

"النافعة" عادت الى العمل: دوام جزئي واستمرار اقفال3 مراكز

Lebanon 24
11-04-2023 | 22:08
A-
A+
Doc-P-1056317-638168735761252527.png
Doc-P-1056317-638168735761252527.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت هيئة ادارة السير الى عملها يوم امس الثلاثاء وبدوام عمل لثلاثة ايام في الاسبوع، وقد فتحت خمسة مراكز هي الدكوانة، زحلة، طرابلس، صيدا والنبطية، فيما بقيت مراكز الاوزاعي عاليه وجونية مقفلة حالياً، ويقوم بالعمل موظفون مدنيون وضباط ورتباء من قوى الامن الداخلي، على ان يكون الدوام في المرحلة الراهنة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر، ايام الثلاثاء الاربعاء والخميس، للحدّ من كلفة النقل عن الموظفين والعسكريين، والاولوية في المرحلة الاولى لتسجيل السيارات الاجنبية، وسيُخصّص يوم الثلاثاء لتسجيل السيارات التي تنتهي ارقام هياكلها من صفر الى 3، والاربعاء من 4 الى 6، والخميس من 7 الى 9. أما في ما يخص دفاتر السوق فإستبدالها وتجديدها سيحدّد لاحقاً.
Advertisement
وافادت «اللواء» ان نافعة النبطية فتحت أبوابها مجدداً، بعد إقفال لمدة ستة اشهر، ولكن لم يحضر الموظفون التابعون لهيئة إدارة السير، والبالغ عددهم ١١ موظفاً، جراء عدم تقاضيهم رواتبهم، حيث من المتوقع ان يتم تحويلها اليوم ليلتحقوا غداً في عملهم مجددا، لانجاز المعاملات العالقة، والمتعلقة فقط بتسجيل السيارات الاجنبية وفق تراتبية الارقام، على ان تبقى باقي المعاملات عالقة.
وحضر رئيس المصلحة علي قانصو وموظف اخر وهما اساسا من موظفي ملاك وزارة الداخلية الى مركز النافعة، وعملا على تجهيز المكاتب تمهيدا لعودة العمل الى واحد من اهم مراكز الدولة التي تدر اموالا على خزينة الدولة، غير ان العمل منوط بدفع الرواتب موظفي هيئة ادارة السير ، وافيد أنه جرى تحويلها الى مصرف لبنان، ويفترض ان يقبضوها بعد ظهر اليوم.
ورأى معقبو المعاملات في النافعة في خطوة اعادة العمل ناقصة ، وكان الاجدى دراستها بشكل جيد، إذ ان اعادة فتحها جاء مخيبا، فكثير من المواطنين تكبدوا مشقة التنقل والمجيء الى مكاتب النافعة ولكنهم فوجئوا بأنها مغلقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
05:35 | 2023-04-13
05:22 | 2023-04-13
05:11 | 2023-04-13
05:00 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website