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لبنان
4 خيارات لإدارة البريد بعد 30 أيار
Lebanon 24
11-04-2023
|
22:10
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كتبت" نداء الوطن": رفضت هيئة الشراء العام مشروع تلزيم الخدمات البريدية الذي فاز به إئتلاف Colis Privé France وMERIT INVEST SAL، وذلك نظراً إلى «المخالفات الجوهريّة التي شابت عملية التلزيم وأدّت إلى قبول عرض لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم، ولكونه يقترح صيغة مالية تقوم على تقاسم رصيد الربح الأوّلي وفقاً لعناصر يحدّدها العارض من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام وتقليص حصّة الدولة»، كما جاء في تقرير مفصّل رفعه رئيس الهيئة جان العلية نهار الخميس الفائت إلى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم.
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الكرة اليوم بملعب وزارة الإتصالات، فما هي الخيارات التي ستلجأ إليها؟ يجزم القرم بأنه «ليس هناك حتى الساعة أي خطة نهائية، وبأن التقرير نهائي ولا رجوع عنه»، يلفت إلى 4 خيارات متاحة للوزارة، هي:الخيار الأول، هو أن يستلم موظفو قطاع البريد إدارة المرفق والذين يبلغ عددهم 4، وهذا ما يستبعده القرم.الخيار الثاني، أخذ موظفي «ليبان بوست» لتسيير المرفق، ولكن وفق القرم فإنّ هذا الخيار يواجه معضلة كبيرة متمثلة بصعوبة تطبيق آلية التوظيف بشكل سريع، والتي تتضمن خضوع الموظفين إلى مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، ويصعب ذلك في ظل هذه الظروف، كما أنّه ليس هناك موزانة لتسيير هذا المرفق. الخيار الثالث، يتمثل بإنشاء شركة مساهمة لبنانية، تكون إنتقالية وهي بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لإنشائها، ويرى القرم أنّ هذا الخيار من الممكن اللجوء إليه حيث بإمكان هذه الشركة من اليوم أن تصرف من مدخولها لتتمكن من الدفع للموظفين، اذ لا يمكن للدولة أن تؤمن التمويل لها، وذلك على غرار ما يحصل في شركتي «ألفا» و»تاتش «.وأمّا الخيار الرابع، فهو إعادة إطلاق المزايدة بأسرع وقت ممكن.وختاماً يلفت القرم إلى أنه «سيجتمع مع العلية اليوم الاربعاء من أجل دراسة كافة الخيارات المتاحة، لإيجاد الحل الأنسب والأسرع في ظل ضيق الوقت».وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن عقد «ليبان بوست « ينتهي في 30 أيار المقبل مما يعني ضرورة الإسراع في إيجاد حل سريع حتى لا يتوقف قطاع آخر في لبنان.
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