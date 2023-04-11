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لبنان

الموفد القطري الى بيروت مُجدداً: هل تكون المُحاولة الاخيرة؟

Lebanon 24
11-04-2023 | 22:39
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كتبت جويل بو يونس في" الديار": تكشف معلومات خاصة بـ «الديار» أن الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي سيعود قريبا في زيارة ثانية الى لبنان، في محاولة منه لاكمال ما بدأه بمسعى لحل الازمة، وفي حال تعذر ذلك فالاتجاه هو لاحالة الازمة السياسية اللبنانية الى القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 ايار.
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وتشير أوساط متابعة الى أن الحراك القطري منسق مع الطرف السعودي، كما يحظى بمباركة من القاهرة ، على عكس الحراك الفرنسي الذي يلاقي حتى اللحظة رفضا سعوديا تجاه السير بسليمان فرنجية. علما ان الاوساط نفسها تؤكد أن السعودية كما سوريا والولايات المتحدة غير مهتمة كثيرا بالملف اللبناني، وأن المراقب للتطورات اللبنانية يدرك ان الدول التي يهمها الحراك تجاه لبنان هي ثلاث : فرنسا ومصر وقطر، مع الاشارة الى ان التنسيق القطري- السعودي - المصري يبدو واضحا، مقابل المحاولات الفرنسية التي تكاد تكون يتمية.
وبانتظار نتيجة الحراك الفرنسي، وسط معلومات تشير الى أن الفرنسيين طلبوا من فرنجية ان يتحرك بالداخل تجاه الاطراف الرافضة لترشيحه، علما أن هذا الامر معروفة نتائجه سلفا في ظل رفض «القوات» كما «الوطني الحر» لترشيحه، مقابل تأكيد باريس لفرنجية أنها ستبذل ما بوسعها لاقناع السعودية، وانها ستحاول أن تقول للسعوديين انه في حال لم يصل فرنجية، فهناك احتمال بتعطيل البلد لسنوات، لتتكرر التجربة السابقة بين حزب الله والرئيس السابق ميشال عون.
تشير معلومات «الديار» الى ان خط التواصل بين بكركي وحزب الله قائم، وتجلى أخيرا برسالة بعث بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عبر الاب عبدو أبو كسم، الذي اجتمع بالشيخ نعيم قاسم مسلّما اياه رسالة من البطريرك للسيد نصر الله تتضمن لائحة بأسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، وقد توسعت من 11 الى 16 اسما ، ويطلب فيها البطريرك أن يختار السيد 3 اسماء من اللائحة، ويعرض انه في حال لم تعجب الاسماء المطروحة في اللائحة السيد نصر الله ، فليضع اسماء من يريد من خارج اللائحة، الا ان ردّ الشيخ قاسم كان واضحا وهو اتى على قاعدة: « انقل لنا سلاماتنا وتحياتنا للبطريرك، نحن مرشحنا واضح وهو سليمان فرنجية»!
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