"الجامعة اللبنانيّة"... مجمع الحدث بلا صيانة مجدّداً

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كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار":فيما تمضي الجامعة اللبنانية عطلة الأعياد، سلّم موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الحدث الجامعي المفاتيح وأخلوا مكان عملهم، معلنين الامتناع عن إسداء الخدمات لحين إيجاد حلّ لوضع الموظفين. وحمّلت لجنة موظفي المجمع المسؤولين المعنيين مسؤولية أي ضرر قد يحصل، أو عطل قد يحدث أو فقدان أي شيء.وبحسب مسؤول العمال بشير زعيتر، باءت كلّ محاولات إيجاد الحلول بالفشل قائلاً :"لم يعد بمقدور أي منّا متابعة العمل وسط الظروف القائمة، فالموظفون لا يزالون بلا رواتب منذ ثلاثة أشهر، والشركة الملتزمة بالصيانة والتشغيل (شركة دنش للمقاولات والتجارة) أوقفت كل الأعمال، بتاريخ 31 كانون الثاني 2023، ورفضت تمديد العقد، ولم يجر تسليمها إلى أي مقاول أو جهة أخرى، رغم أن المناقصة العمومية طُرحت أكثر من مرة، وفق قانون الشراء العام.وأشار زعيتر إلى "أننا غير معنيين بالنزاع بين الدولة والشركة الخاصة، واللجنة في صدد إعداد كتاب رسمي بالموقف إلى كلّ من وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران تشرح فيه الموقف، علماً أننا أبقينا المولدات شغالة حتى تنطفئ بشكل أوتوماتيكي، كي لا تضطر الجامعة لاستقدام شركة فرنسية لإدارتها من جديد. وإذا حدث أي طارئ له علاقة بمضخات المياه وما شابه فليتحمل المسؤولون النتيجة".ويتجه الموظفون إلى رفع دعاوى جماعية أمام وزارة العمل لتحصيل حقوقهم المهدورة وتأمين ديمومة عملهم. وقال زعيتر إن اللجنة طلبت تحويل 6 مليارات من الـ45 مليار ليرة التي أقر مجلس الوزراء، في جلسة 6 شباط، إعطاءها للشركة الملتزمة كي تستمر في تسيير المرفق العام، بهدف دعم انتقال الموظفين، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.ونفت المصادر أن تكون الجامعة جاهزة لتسلّم المرفق وتشغيل الكهرباء والمياه فيه، «ولتتحمّل الدولة مسؤوليتها في هذا الصدد، وخصوصاً أن المجمع يضم مختبرات وبرادات تضمّ موادَّ مخبرية تحتاج إلى حرارة (– 80 درجة مئوية) ومركزاً صحياً». وجدّدت المصادر التأكيد على رفض الرئاسة إجراء اتفاق بالتراضي مع أي مقاول، رغم كلّ الضغوط، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة سيتواصل مع وزير التربية ليتواصل بدوره مع رئيس الحكومة بغية إيجاد مخرج لهذا المأزق.