Advertisement

يبدو ان الرئيس السابق ميشال عون عجز حتى اللحظة عن ايجاد حلول جدية للخلافات الحزبية داخل "التيار الوطني الحر"، والتي سعى الى انهائها منذ خروجه من قصر بعبدا.وبحسب مصادر مطلعة فإن عون لا يسعى الى حل الخلافات داخل "تكتل لبنان القوي"، لكنه يعمل على حل الخلافات الحزبية المناطقية الفاقعة والمؤثرة على الواقع الشعبي والتنطيمي ل"التيار".لكن المصادر اكدت ان سعي عون الى جعل الحلول تصب بالكامل في مصلحة رئيس التيار جبران باسيل ادى الى فشل مهمته او الاصح عدم نجاحها بشكل كامل حتى الان.