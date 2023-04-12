لا استنفار عالي المستوى

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بالرغم من التطورات والتحركات العسكرية الاسرائيلية التي توحي بأن تل ابيب تستعد في الايام او الاسابيع القليلة المقبلة لعمل عسكري ما في غزة او لبنان، لا يبدو ان حزب الله يتعامل بجدية مع مثل هذه التهديدات.وبحسب مصادر معنية فإن حزب الله لم يعلن اي جهوزية استثنائية على الصعيد العسكري، بل يتعامل ببرودة مستغربة مع الحدث الكبير، كأن لديه قناعة بأن تل ابيب لن تذهب الى التصعيد.وترى المصادر ان الايام الفاصلة عن خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حساسة على كل الصعد المرتبطة بالصراع بين الحزب واسرائيل لذلك يجب الترقب.