Advertisement

لبنان

لا استنفار عالي المستوى

Lebanon 24
12-04-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1056359-638168846864314369.jpg
Doc-P-1056359-638168846864314369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من التطورات والتحركات العسكرية الاسرائيلية التي توحي بأن تل ابيب تستعد في الايام او الاسابيع القليلة المقبلة لعمل عسكري ما في غزة او لبنان، لا يبدو ان حزب الله يتعامل بجدية مع مثل هذه التهديدات.
Advertisement
وبحسب مصادر معنية فإن حزب الله لم يعلن اي جهوزية استثنائية على الصعيد العسكري، بل يتعامل ببرودة مستغربة مع الحدث الكبير، كأن لديه قناعة بأن تل ابيب لن تذهب الى التصعيد.
وترى المصادر ان الايام الفاصلة عن خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حساسة على كل الصعد المرتبطة بالصراع بين الحزب واسرائيل لذلك يجب الترقب.
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
05:35 | 2023-04-13
05:22 | 2023-04-13
05:11 | 2023-04-13
05:00 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website