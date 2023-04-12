إستياء كنسي شديد بسبب "صورة"

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سجل ليل أمس استياء كنسي عارم من صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مرجعية روحية بوضعية اعتبرتها التعليقات غير لائقة بالمرجعية ولا بمن تمثل.وقد أجريت اتصالات عاجلة افضت الى سحب الصورة المنشورة على موقع" تويتر"، لكنها بقيت قيد التداول على "الواتساب" مع تعليقات قاسية.