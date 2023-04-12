"حملة علنيّة".. هذا ما قرّره "الثنائي الشيعي"

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توقعت مصادر سياسية مقربة من قوى الثامن من آذار أن تبدأ حملةٌ كلامية متزايدة بين أطراف سياسية خلال وقتٍ لاحق بسبب الإنتخابات البلدية، لافتةً إلى أن آخر المعطيات تشيرُ إلى أن ضغوطاً باتت تجري لكشف مضامين اتصالات ومحادثات تجري في الكواليس بشأن حقيقة رأي الأحزاب بالإستحقاق الإنتخابي المُنتظر.وفي هذا الإطار، كان لافتاً ما كُشف عن رأي "الثنائي الشيعي" بالملف المطروح، خصوصاً الكلام الذي أشيع عن أن كُتلتي "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية" تريدان الإنتخابات في العلن بينما تقرّان بعكس ذلك في الخفاء.وعند هذه النقطة، تقول المصادر إنّ "حزب الله قد يؤيد حملة المكاشفة العلنية هذه لتبيان حقيقة ما يجري"، مشيرة إلى أنّ "ما حصل قبل أسبوعين من خلافات خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة بشأن تمويل الإنتخابات البلدية، جرى اعتباره مقدمة من الثنائي الشيعي لتطيير الإستحقاق"، وأضافت: "لإزالة هذه الصورة النمطية ولإثبات العكس، قرر الثنائي اعتماد أسلوب المصارحة العلنية وشنّ الحملة على أي جهة سياسية تطالهُ في ملف الإنتخابات، وحزب الله قد لا يُمانع كشف ما يرسمه التيار الوطني الحر في الخفاء بشأن الإستحقاق".وهذا الامر سيبدأ اليوم، وفق ما هو متوقع، في مجلس النواب.