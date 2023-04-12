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لبنان

رسالة حول هوية حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
12-04-2023 | 02:45
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عُلِمَ أنّ وزيراً سابقاً نقل إلى مرجعية روحية رسالة مهمة يُبلغه فيها وجود اهتمام خارجي غربي كبير بهوية حاكم مصرف لبنان المقبل والدور الذي ستلعبه هذه المؤسسة في المرحلة الإنتقالية التي يُشرف عليها لبنان.
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