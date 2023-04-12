مرشح سابق سيحمل حقائبه ويغادر لبنان

قال مرشّح سابق للإنتخابات النيابية في الشمال، خلال دردشة خاصة، إنّه "في حال وصل رئيس غير سيادي إلى رئاسة الجمهورية "سيحمل حقائبه ويغادر لبنان فوراً"، لأنّ ذلك بمثابة هزيمة كبرى للفريق السيادي ولا لزوم بعدها لأيّ تبريرات ومسرحيات سياسية لإقناع الناس".

Advertisement