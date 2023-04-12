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لبنان

حالة انتحار جديدة... مواطن ينهي حياته في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
12-04-2023 | 02:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أقدام الشاب "مصطفى . م" (٤٧ سنة) من منطقة بئر حسن في ضاحية بيروت الجنوبية، على شرب مادة سامة  في محاولة لانهاء حياته.
 
وعلى الفور، تم نقله إلى احدى مستشفيات المنطقة حيث فارق الحياة مباشرة. 
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