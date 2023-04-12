حالة انتحار جديدة... مواطن ينهي حياته في الضاحية الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أقدام الشاب "مصطفى . م" (٤٧ سنة) من منطقة بئر حسن في ضاحية بيروت الجنوبية، على شرب مادة سامة في محاولة لانهاء حياته.

وعلى الفور، تم نقله إلى احدى مستشفيات المنطقة حيث فارق الحياة مباشرة.