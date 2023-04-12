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لبنان

هل لبّى موظفو الكهرباء في النبطية الدعوة إلى الاعتصام؟

Lebanon 24
12-04-2023 | 02:53
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 لبى الموظفون والعمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان - دائرة  النبطية الدعوة الى الاضراب التحذيري والاعتصام داخل المكاتب، أسوة بزملائهم في المناطق، احتجاجا على "رفض وزارة المالية الموافقة على استفادتهم من قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية، الذي أعطي لهم من قبل مؤسسة كهرباء لبنان"، مطالبين الوزارة بـ "العودة عن قرارها".
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وكان الموظفون والعمال والمستخدمون حضروا صباحا الى مكاتبهم، من دون القيام بأي عمل او إجراء أي مناورات على الشبكة العامة، باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة.
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