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لبنان

في هذه البلدة العكارية... ضبط 120 ألف حبة كبتاغون!

Lebanon 24
12-04-2023 | 03:31
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن وجود كمية كبيرة من المخدرات داخل منزل قيد الانشاء في منطقة قبعيت - قضاء عكار.
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بناء عليه، وبتاريخ اليوم 12-4-2023 داهمت قوة من هذه المفرزة المنزل، وبتفتيشه ضبطت حوالى 120,000 حبة كبتاغون.

كما تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين، ويدعى: خ.ع. (مواليد عام 2000، سوري).

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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