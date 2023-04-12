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لبنان

اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم

Lebanon 24
12-04-2023 | 03:13
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مرة جديدة أبهرت اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل لجنة التحكيم في برنامج La Voix  بنسخته الكندية، بعدما حصدت تصفيقاً قلّ نظيره في برامج المواهب العالمية.
كريستا ماريا أسرت قلوب المشاهدين مرة جديدة، بعد ادائها اغنية "D’amour ou D’amitié" للفنانة العالمية سيلين ديون ولفتت الانتباه إلى موهبتها المتكاملة غناءً وعزفاً، هي التي اختارت التوزيع الموسيقي لكلّ فقراتها مدخلةً عليها بعضاً من الموسيقى الشرقية، وكان آخرها الدربكة في لفتة واضحة منها بتمسّكها بثقافة لبنان.
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وغنّت كريستا ماريا بإتقان المحترفين وعزفت واقفةً وبيد واحدة وبمهارة عالية على آلة Rhode ما فاجأ الحكّام الذين اعتبروا أنّ ما تقدّمه يدرَج في قائمة الأصعب والأدقّ موسيقياً، ما برهن عن موهبة غير اعتيادية تستحقّ الثناء.

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