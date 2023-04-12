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لبنان

لجنتان وزاريتان في السرايا اليوم

Lebanon 24
12-04-2023 | 03:48
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع   "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام"عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في السرايا.
كما يرأس  اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء عند الاولى والنصف بعد الظهر.
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الحكومة

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