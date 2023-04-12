لجنتان وزاريتان في السرايا اليوم

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام"عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في السرايا.

كما يرأس اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء عند الاولى والنصف بعد الظهر.

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