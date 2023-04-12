الثلوج تغطي مجدل ترشيش... شاهدوا ما نشره الأب إيلي خنيصر! (فيديو)

نشر الأب إيلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المناخ في بوسطن، مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" يظهر تساقطاً كثيفاً للثلوج من منطقة مجدل ترشيش .

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وكان الأب خنيصر قد أشار في منشور سابق له، إلى أنه وبسبب تدني درجات الحرارة نحو -8 على ارتفاع 3000 متر، سوف تشهد المناطق اللبنانية تساقطاً غزيراً للبرد ساحلا وجبلاً وبقاعاً مع عواصف رعدية وصواعق بنسبة 80%، بسبب تأثر لبنان بمنخفض جوّي عاصف يضرب اليونان وغرب تركيا. وكان الأب خنيصر قد أشار في منشور سابق له، إلى أنه وبسبب تدني درجات الحرارة نحو -8 على ارتفاع 3000 متر، سوف تشهد المناطق اللبنانية تساقطاً غزيراً للبرد ساحلا وجبلاً وبقاعاً مع عواصف رعدية وصواعق بنسبة 80%، بسبب تأثر لبنان بمنخفض جوّي عاصف يضرب اليونان وغرب تركيا.