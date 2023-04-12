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لبنان

الثلوج تغطي مجدل ترشيش... شاهدوا ما نشره الأب إيلي خنيصر! (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2023 | 03:50
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نشر الأب إيلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المناخ في بوسطن، مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" يظهر تساقطاً كثيفاً للثلوج من منطقة مجدل ترشيش .
 
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وكان الأب خنيصر قد أشار في منشور سابق له، إلى أنه وبسبب تدني درجات الحرارة نحو -8 على ارتفاع 3000 متر، سوف تشهد المناطق اللبنانية تساقطاً غزيراً للبرد ساحلا وجبلاً وبقاعاً مع عواصف رعدية وصواعق بنسبة 80%، بسبب تأثر لبنان بمنخفض جوّي عاصف يضرب اليونان وغرب تركيا.
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