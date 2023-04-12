جثة مجهولة الهوية في عكار... القوى الامنية فتحت تحقيقا (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة رجل مجهول الهوية في منطقة تلحياة في عكار .

وعلى الفور،حضرت القوى الامنية الى المكان وعملت على فتح تحقيق لمعرفة هوية الجثة واسباب الوفاة.

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