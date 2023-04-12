جلسة اللجان المشتركة انطلقت... هذه أبرز مواقف النواب

بدأت عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم، جلسة مشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للجان: المال والموازنة ، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، لدرس عدد من مشاريع القوانين أهمها تمويل الانتخابات البلدية.

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وفيما انطلقت الجلسة مع عدم حضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي حتى الساعة، حضرت المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية ممثلة إياه، كما حضرت السيدة رجاء شريف ممثلة عن وزير المالية يوسف الخليل.



في هذا الإطار، لفت نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب إلى أن "غياب وزير الداخلية عن الجلسة يعني ان الانتخابات البلدية قد طارت".