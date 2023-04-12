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لبنان

ميقاتي رأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة الازمة المالية.. هذا ما تم الاتفاق عليه بخصوص الرواتب

Lebanon 24
12-04-2023 | 05:07
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ" اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام"قبل ظهر اليوم في السرايا.
شارك في الاجتماع كلّ من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم ، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ومستشار رئيس الحكومة الوزير  السابق نقولا نحاس. 
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وتم الاتفاق  خلال الإجتماع على ارقام الزيادات المقترحة للقطاع العام على ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لدرسها واقرارها.
 
 


البعريني
وكان رئيس الحكومة  استقبل  النائب وليد البعريني الذي أعلن بعد اللقاء: "بحثنا في موضوع الانتخابات البلدية، وأبلغنا  الرئيس ميقاتي انه مستعد لاجرائها.
 وأعلن: "أعتقد بأن  هذا الأمر تلزمه الصراحة فكلنا نتحدث كلاما مقنعا، فإذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فحرام ان تجري الانتخابات البلدية لأنه تلزمها رعاية من الهرم الى القاعدة، ولهذا اتمنى تأجيلها، وتحويل الاموال  المخصصة لها  لموضوع الطبابة في لبنان.
وردا على سؤال عن التشاور مع نواب عكار في ما يخص هذا الموقف قال: "هناك تشاور معهم وسنعطي رأينا في المجلس النيابي".
 


واستقبل الرئيس ميقاتي النائب السابق عبد الرحيم مراد.
 
كما اجتمع مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
 
 
 
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