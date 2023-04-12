ميقاتي رأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة الازمة المالية.. هذا ما تم الاتفاق عليه بخصوص الرواتب

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ" اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام"قبل ظهر اليوم في السرايا.شارك في الاجتماع كلّ من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم ، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.وتم الاتفاق خلال الإجتماع على ارقام الزيادات المقترحة للقطاع العام على ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لدرسها واقرارها.