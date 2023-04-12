وفد نقابة عمال كهرباء لبنان التقى وزير المالية.. ماذا في التفاصيل؟

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التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وفداً من نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان عرض له لقرار التخفيضات في التعرفة الكهربائية للعاملين في المؤسسة، والتي كان الوزير الخليل أبدى في كتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان عدم موافقته على القرار لمخالفته المادة الخامسة والسبعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001 والتي ألغت جميع الإعفاءات كما الرسوم والبدلات المقطوعة وسواه..، وكونه يخّل بمبدأ المساواة، ويُحمل الخزينة أعباء مالية لا أساس قانوني لها.وبعد الاجتماع صرّح رئيس النقابة جورج سركيس أن أجواء الاجتماع مع الوزير الخليل كانت جيدة وقد وعدنا بإيجاد حلول إيجابية، ووعدناه بدورنا بفك الإضراب الذي كنا دعونا إليه.