هل أُخلى سبيل هدى سلوم؟.. اليكم قرار القاضي الدغيدي

ذكرت معلومات للـLBCI أنّ قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي أخلى سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة وأحال الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة.

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