سجال في اللجان النيابية والنتيجة: لا انتخابات بلدية واختيارية

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وناقشت اللجان اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل. عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب، وحضرت ممثلة وزير الداخلية والبلديات المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس.وناقشت اللجان اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.

وقال بو صعب بعد الجلسة:" اليوم الجلسة كانت استكمالا للجلسة السابقة، وكما يذكر الجميع في الجلسة السابقة خرجت من الجلسة واعلنت التوصيات التي خرج بها المجتمعون وحملناها الى وزير الداخلية وطلبنا منه ان يعود بأجوبة في الجلسة القادمة في كل الامور التي طرحت والتي لها علاقة بالانتخابات البلدية والاختيارية. ومن حينها، عرفت ان معالي وزير الداخلية في نيته اجراء الانتخابات البلدية، واعلن عن هذا الامر. ولكن الكلام لكي يترجم، المفروض ان اجوبة يجب ان نسمعها اليوم ومعالي وزير الداخلية اجتمع مع رئيس الحكومة وتواصلت معه منذ يومين تحضيرا لهذه الجلسة بالتحديد".



ولفت الى أن غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ، مسؤولية من هذه؟ الزميل علي حسن خليل تقدم باقتراح ليجد مخرجا، الدور لكي تتأمن الاموال هي عند الحكومة، لم يرسل اي شيء من عند الحكومة وهي قادرة ان تؤمن التمويل بوسائل عبر ال SDR وحتى اللحظة لم يمض قرار تأمين الاموال، نحن وصلتنا رسالة ان الموضوع غير جدي ولو انه جدي كانت امنت الاموال، وكنا تحدثنا مع المحافظين ومع القائمقامين في المناطق، لم يحصل اجتماع تنسيقي معهم لتاريخ هذه اللحظة، بالتالي موضوع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية موضوع اصبح شبه مستحيل.

واضاف: "لا يزال لدينا اقل من شهر وستقفل المهل قريبا. ما اريد قوله، النقاش كان طبيعيا، البعض يعتبر ان هذه "مسخرة"، ولدي عتب على بعض النواب الذين يخرجون من الجلسة ويقولون جلسة "مسخرة" والذي يقول هذا الكلام يعني نفسه كما يعنينا جميعا والا لماذا نجلس مع بعضنا البعض؟ ومن وراء هذه الاجواء كان هناك شبه اجماع، ان لوجستيا، أصبحت الامور صعبة والبعض يصر على اجراء الانتخابات البلدية، لكن هذا القرار عند الحكومة وليس عند المجلس النيابي".

وتابع: "كان من المفترض ان تعقد الحكومة اجتماعات طوارىء ليل نهار هكذا يجدون الحلول، وجاء في الجواب انه تقدموا بمرسوم لتأمين التمويل من اربعة اشهر. ولكن هل أتى التمويل؟ صرحت في آخر الجلسة أنني لن اترأس جلسة تناقش هذا الموضوع، لانه اصبح سجالا عقيما، وساتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لاربعة اشهر. لا احد يريد ان يتحملها، انا مستعد ان اتحملها بصفتي الشخصية. ساتقدم بهذا الاقتراح واول كلام سيكون مع رئيس التكتل جبران باسيل ليدعم هكذا الاقتراح. هذا القرار يؤخذ في "التكتل". واتمنى على الكتل الاخرى ان تقبل بهذا الاقتراح وسأتواصل مع دولة الرئيس بري في هذا الخصوص".

أبرز مواقف النواب:

من جهته، قال النائب جورج عدوان: "لن نحضر جلسات هيئات عامة قبل انتخاب رئيس جمهورية، لذلك نحمّل الحكومة مسؤولية المراهنة على مشاركتنا في الجلسات التشريعية".

وقال النائب آلان عون: "خلاصة جلسة اللجان النيابية المشتركة انتخابات بلدية بأيار ما رح يصير".