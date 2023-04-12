جريح في الجيش إثر اصطدام آليته بشاحنة تابعة لليونيفيل

اصطدمت آلية تابعة للجيش نوع "هامر "بشاحنة تابعة لقوات "اليونيفيل "على طريق الخيام - برج الملوك مما ادى الى اصابة احد عسكريي الجيش برضوض.



وقد حضرت الى المكان دورية من الجيش وقوات الامم المتحدة لاجراء التحقيقات اللازمة وسحب الاليات المتضررة.

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