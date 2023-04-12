المرتضى بحث وسفير مصر في الاوضاع

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي. وتداول معه مسائل ثقافية مشتركة وشؤونا عامة محليّة واقليمية.

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