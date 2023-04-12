على شاطىء مسبح صيدا.. هذا ما تم العثور عليه (صورة)

قامت فرق بلدية صيدا برفع بقرة نافقة من على الشاطىء في محيط المسبح الشعبي كان عثر عليها أمس بعدما قذفتها الأمواج الى الشاطىء.

وتم نقل البقرة النافقة من المكان بناء لإشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وبمواكبة من رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا الناشط ربيع العوجي ومفرزة الشواطىء في الجنوب.

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