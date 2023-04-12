Advertisement

لبنان

على شاطىء مسبح صيدا.. هذا ما تم العثور عليه (صورة)

Lebanon 24
12-04-2023 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1056457-638169025486022761.jpg
Doc-P-1056457-638169025486022761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت فرق بلدية صيدا برفع بقرة نافقة من على الشاطىء في محيط المسبح الشعبي كان عثر عليها أمس بعدما قذفتها الأمواج الى الشاطىء. 
وتم نقل البقرة النافقة من المكان بناء لإشارة  من  النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وبمواكبة من رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا الناشط ربيع العوجي ومفرزة الشواطىء في الجنوب.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
05:38 | 2023-04-13
05:35 | 2023-04-13
05:22 | 2023-04-13
05:11 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website