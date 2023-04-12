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لبنان

هل تكون الزيادة بأكثر من راتبين؟.. هذا ما قاله وزراء بعد اجتماع اللجنة

Lebanon 24
12-04-2023 | 06:44
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أقرت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها ولإقرارها.
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وبعد الجلسة صرح وزير الثقافة محمد مرتضى قائلاً إنّ الارقام النهائية غير واضحة بعد، "تم الاتفاق على ان الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله".

من جهته قال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: "اقتراح مرسوم الاملاك البحرية لتحصيل ولزيادة الايرادات ووعدنا باقرارها بما يعني تأمين الايرادات من دون ضرائب".

وقال وزير العمل مصطفى بيرم إنّ "مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة بدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها". وقال وزير التربية عباس الحلبي إنّه "تم طرح سيناريو جديد والبحث جار". وعند سؤاله عما اذا كان سيعطى راتبين للقطاع العام أجاب: "بعدا مش واضحة".
 
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