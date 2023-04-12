14
o
بيروت
16
o
طرابلس
21
o
صور
15
o
جبيل
6
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
19
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل تكون الزيادة بأكثر من راتبين؟.. هذا ما قاله وزراء بعد اجتماع اللجنة
Lebanon 24
12-04-2023
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها ولإقرارها.
Advertisement
وبعد الجلسة صرح وزير الثقافة محمد مرتضى قائلاً إنّ الارقام النهائية غير واضحة بعد، "تم الاتفاق على ان الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله".
من جهته قال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: "اقتراح مرسوم الاملاك البحرية لتحصيل ولزيادة الايرادات ووعدنا باقرارها بما يعني تأمين الايرادات من دون ضرائب".
وقال وزير العمل مصطفى بيرم إنّ "مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة بدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها". وقال وزير التربية عباس الحلبي إنّه "تم طرح سيناريو جديد والبحث جار". وعند سؤاله عما اذا كان سيعطى راتبين للقطاع العام أجاب: "بعدا مش واضحة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
Lebanon 24
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
16:53 | 2023-04-12
12/04/2023 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
11:14 | 2023-04-12
12/04/2023 11:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
11:32 | 2023-04-12
12/04/2023 11:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
09:40 | 2023-04-12
12/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
12:00 | 2023-04-12
12/04/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-04-13
التريّث السّني.. قرار ثابت بانتظار ضوء سعودي!
02:00 | 2023-04-13
في الذكرى الـ 48 لـ 13 نيسان... لا نزال نعيش حروبًا من نوع آخر
05:38 | 2023-04-13
بعد مداهمات للجيش... أطلقا النار عليه
05:35 | 2023-04-13
دريان غادر إلى السعودية: لإنقاذ ما تبقى من الدولة ومؤسساتها
05:22 | 2023-04-13
المنخفض الجوي يودّعنا مساء... كيف سيكون طقس الويكآند؟
05:11 | 2023-04-13
جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.. وهذا جدول الأعمال المقترح
فيديو
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
13/04/2023 12:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
13/04/2023 12:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
13/04/2023 12:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact