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لبنان

بري دعا هيئة مكتب المجلس للإجتماع

Lebanon 24
12-04-2023 | 06:48
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دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 13 نيسان 2023 في عين التينة.
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