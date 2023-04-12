3 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات وملحمة في الخرايب الجنوبية

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نظمت فرق مصلحة الاقتصاد الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي ثلاثة محاضر ضبط في بلدة الخرايب بمؤازرة جهاز امن الدولة في حقاصحاب مولدات لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة ، وصاحب ملحمةلبيعه لحوم برازيلية دون الاعلان عنها .كما جالت فرق المصلحة في بلدة ارزي ومدينة صيدا على السوبرماركت والملاحم .