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لبنان

3 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات وملحمة في الخرايب الجنوبية

Lebanon 24
12-04-2023 | 07:05
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 نظمت فرق مصلحة الاقتصاد الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي  ثلاثة محاضر ضبط في بلدة الخرايب بمؤازرة جهاز امن الدولة في حق  
اصحاب مولدات لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة ، وصاحب ملحمةلبيعه لحوم برازيلية دون الاعلان عنها . 
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كما جالت فرق المصلحة في بلدة ارزي ومدينة صيدا على السوبرماركت والملاحم .
 

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