عمال مؤسسة كهرباء لبنان علّقوا إضرابهم

اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان في بيان أنه "بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 12/4/2023 تم عقد اجتماع مع معالي وزير المالية وبحضور سعادة مدير عام الوزارة ومستشاري معاليه وذلك بخصوص الاضراب الذي اعلنته نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وبناء على الايجابية التي ابداها معالي الوزير ونظراً للظروف المعيشية والاقتصادية وشعوراً من معاليه بأحقية العمال بما تطالب به نقابتهم ضمن الاطر القانونية. قررت النقابة تعليق الإضراب اعتباراً من تاريخ صدور البيان اليوم". (الوكالة الوطنية)

Advertisement