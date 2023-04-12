Advertisement

لبنان

عمال مؤسسة كهرباء لبنان علّقوا إضرابهم

Lebanon 24
12-04-2023 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1056470-638169060339678489.jpg
Doc-P-1056470-638169060339678489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان في بيان أنه "بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 12/4/2023 تم عقد اجتماع مع معالي وزير المالية وبحضور سعادة مدير عام الوزارة ومستشاري معاليه وذلك بخصوص الاضراب الذي اعلنته نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وبناء على الايجابية التي ابداها معالي الوزير ونظراً للظروف المعيشية والاقتصادية وشعوراً من معاليه بأحقية العمال بما تطالب به نقابتهم ضمن الاطر القانونية. قررت النقابة تعليق الإضراب اعتباراً من تاريخ صدور البيان اليوم". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
05:38 | 2023-04-13
05:35 | 2023-04-13
05:22 | 2023-04-13
05:11 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website