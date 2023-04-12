خبر سار لعناصر قوى الامن الداخلي.. مبلغ مالي بهذه القيمة

افادت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" انه عطفا على مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومكتب منسق الامم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وبرنامج الامم الامم المتحدة الانمائي في لبنان undp بشأن تنسيق الدعم الدولي المقدم لقوى الامن الداخلي، سيتلقى عناصر قوى الامن المستحقين واعتبارا من ١٨/٤ لغاية ٢٠/٤ على ارقام الهواتف الخلوية العائدة لكل منهم والمدونة على برنامج العديد الممكنن في شعبة العديد رسالة نصية قصيرة تتضمن كلمة سر بغية استلام مبلغ نقدي قيمته ١٠٠$ من اي فرع من فروع omt المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك من شهر نيسان الحالي ولمدة ٦ اشهر وذلك على امتداد فترة تنفيذ المشروع.

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