عطلة الصحافة بمناسبة الجمعة العظيمة وعيـد الفصح لدى الطوائف الارثوذكسية

اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان انه "لمناسبة يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي تعطّـل الصحف في هذ اليوم الواقع فيه 14 نيسان 2023 ، كما تعطّـل يومي الاحد والاثنين في 16 و17 منه بمناسبة عيد الفصح المجيد، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك". (الوكالة الوطنية)

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