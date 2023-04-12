تخريج سجينات وسجناء شاركوا في دورات تعلم وتأهيل مهني

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وفي كلمة له، قال ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي: "إن عقوبة الحبس ترمي بصفة أساسية إلى حماية المجتمع من الجريمة، وإعادة دمج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مختلفة، ومتابعة حياتهم العادية بعد إطلاق سراحهم معتمدين على أنفسهم من خلال مساعدتهم أثناء وجودهم في السجن، عبر تعليمهم لبعض الأعمال والأشغال اليدوية. وسيكون من الصعب تحقيق هذه الغاية لولا الاهتمام الذي تقوم به بعض الجمعيات، وبخاصة مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب". أقام مركز "ريستارت" بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، وبرعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا بآمر سجن القبة وكالة العقيد فادي بيطار، حفل تخريج 21 سجينة و54 سجينا، شاركوا على مدار سنة، في دورات تعليم وتأهيل مهني (حلاقة- دهان- تصفيف شعر للنساء- تعلّم لغات وكومبيوتر)، بحضور أعضاء من الجمعيات العاملة في السجون في محافظة الشمال.وفي كلمة له، قال ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي: "إن عقوبة الحبس ترمي بصفة أساسية إلى حماية المجتمع من الجريمة، وإعادة دمج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مختلفة، ومتابعة حياتهم العادية بعد إطلاق سراحهم معتمدين على أنفسهم من خلال مساعدتهم أثناء وجودهم في السجن، عبر تعليمهم لبعض الأعمال والأشغال اليدوية. وسيكون من الصعب تحقيق هذه الغاية لولا الاهتمام الذي تقوم به بعض الجمعيات، وبخاصة مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب".

واضاف: "ان وجودنا هنا ما هو إلا الدليل على الأهمية التي توليها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبدعم كبير من حضرة اللواء عماد عثمان من أجل العمل على إعادة تأهيل السجناء، وليتمكنوا من الانخراط في المجتمع بعد خروجهم من السجن، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجمعيات التي تعنى بأمور السجون".





من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمركز "ريستارت" رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة سوزان جبّور: "ان محاولة مركز ريستارت بإدخال برامج التعليم والتأهيل المهني وبرامج كسب العيش في السجون هدفها منح السجناء فرصة ثانية في الحياة، تعيدهم إلى دورة الحياة الطبيعية، تمنحهم المعرفة والمهارات، وتجعل منهم أفرادا منتجين ومواطنين مسؤولين بعد خروجهم من السجن. كما تقلل من حظوظ إعادة تكرار انخراطهم في الجريمة".

وتوجهت إلى السجناء بالقول: "التزامكم في متابعة دورات التعليم والتأهيل ما هو إلا تعبير عن إراداتكم في تطوير ذاتكم ومهاراتكم والخروج من عزلتكم وتعزيز عزيمتكم وصمودكم".



وشكرت جبور "مؤسسة قوى الأمن الداخلي ومؤسسة الصفدي على تعاونهما لإنجاح هذا العمل، والسفارة البريطانية في لبنان لدعمها وتمويلها هذا المشروع".



وفي الختام جرى توزيع الشهادات على السجناء المتخرجين. (الوكالة الوطنية)