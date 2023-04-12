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لبنان

بو صعب يتقدم باقتراح قانون معجل لتمديد ولاية المجالس البلدية

Lebanon 24
12-04-2023 | 09:19
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قدّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023.
 
 
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