كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدولار، صباحا تسعيرة تراوحت ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار، عصر اليوم في السوق الموازية تسعيرة تراوحت ما بين 97100 و97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.