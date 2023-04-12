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لبنان

صليبا وخلف: لوقف تقاذف المسؤوليات والاسراع بانتخاب رئيس

Lebanon 24
12-04-2023 | 10:09
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عقد النائبان نجاة صليبا وملحم خلف مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تحدثا فيه عن جلسة اللجان النيابية المشتركة.
 
وقالت صليبا: "القضية هي قضية وطن وانتخاب رئيس الجمهورية، اما ان يسكتونا داخل المجلس النيابي وفي الجلسات واللجان فهذا امر غير مقبول".
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واضافت: "شهدنا في أواخر الاسبوع اجتهادات جديدة من اجل ايجاد صيغة لتطوير النظام من أجل منعنا من التكلم. نذكر النواب الـ 128 ان من واجبهم انتخاب رئيس للجمهورية".
وتابعت: "الجميع يعرف بماذا ستخرج المسرحية التي جرت اليوم، انها مسرحية غريبة عجيبة، فالجميع كان يهيىء الاجواء لجلسة تشريعية نحن نعتبرها مخالفة للدستور وكل التبريرات المقدمة هدفها الوصول الى ذلك، وكل الكلام الذي قيل كله تخبط وضياع. المهم انتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة فاعلة فلماذا يجري تقاذف المسؤوليات؟".



من جهته، قال خلف: "في اليوم الـ 83 لتواجدنا داخل المجلس النيابي، العنوان الاساسي الذي نستطيع قوله هو شرعنة الفراغ في الدولة اللبنانية من خلال عجز وتدمير كلي لمفاهيم الديمقراطية في لبنان. هذا الامر يبدأ اولا بكم الافواه، وبمحاولة تقييد الكلام في النظام، هذا الامر يتفاعل منذ فترة كي لا نذكر بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا امر مؤسف جدا".
اضاف: "اما لماذا نتكلم عن الفراغ، لأن من ليس مهتما بانتخاب رئيس للجمهورية اعتقدنا انه مهتم بأمور اساسية جوهرية لصيقة بالانسان، انما ما حصل لم يكن عند ظننا، فتقاذف المسؤوليات يؤدي بنا الى مكان واحد، أن لا اولوية لاوجاع الناس والهم الاساسي تقاسم السلطة والحفاظ عليها". (الوكالة الوطنية)
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