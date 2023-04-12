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لبنان

بسبب غزارة الامطار.. هذا ما حصل في شبروح! (صورة)

Lebanon 24
12-04-2023 | 10:10
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أدت غزارة الامطار الى إنزلاق "بيك آب" لنقل البضائع على طريق فرعية في شبروح - كسروان وسقوطه على جانب الطريق، ما تسبب بإقفال الطريق أمام السيارات. (الوكالة الوطنية) 
 
 
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