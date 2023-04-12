بسبب غزارة الامطار.. هذا ما حصل في شبروح! (صورة)

أدت غزارة الامطار الى إنزلاق "بيك آب" لنقل البضائع على طريق فرعية في شبروح - كسروان وسقوطه على جانب الطريق، ما تسبب بإقفال الطريق أمام السيارات. (الوكالة الوطنية)

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