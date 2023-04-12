المرتضى عرض ونقيب المحررين شؤونا عامة

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع - المكتبة الوطنية، نقيب المحررين جوزيف القصيفي وجرى التداول في شؤون عامة.

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