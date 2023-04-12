ما جديد عدّاد "كورونا"؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته بعد ظهر اليوم عن حالات كورونا تسجيل "61 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1235609، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

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