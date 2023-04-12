وهاب خلال لقاء الأحزاب: لانتخاب رئيس دون انتظار الإنفراجات الإقليمية

عقدت "الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية" إجتماعها الدوري اليوم في مكتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في بيروت، برئاسة المنسق العام للقاء الأحزاب النائب السابق كريم الراسي".



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وأشار البيان الى تحسّن الوضع في المنطقة بشكل كبير إن كان لجهة الحوار الإيراني السعودي الذي كنا ننادي به باستمرار، معتبرين أنه أساسي لحلحلة كل الملفات القائمة خاصة على الساحة اليمنية وعلى ساحات أخرى". وفي بيان تلاه وهاب، أكد المجتمعون أن الهمّ الأساسي اليوم هو الهم الاجتماعي وهم الناس وكيفية إعادة إحياء مؤسسات الدولة، التي نفتقدها اليوم ويفتقدها الناس أيضاً.وأشار البيان الى تحسّن الوضع في المنطقة بشكل كبير إن كان لجهة الحوار الإيراني السعودي الذي كنا ننادي به باستمرار، معتبرين أنه أساسي لحلحلة كل الملفات القائمة خاصة على الساحة اليمنية وعلى ساحات أخرى".

كما وتمنى الحاضرون أن "ينعكس هذا الحوار على الساحات الأخرى، لا بل نحن نعتقد بأنه سينعكس على الساحات الأخرى وإن تأخر، ولكن ليس بالضرورة أن ينتظر اللبنانيون الإنفراجات الإقليمية، وبإمكان اللبنانيين أن يبادروا الى معالجة الكثير من القضايا والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".

وطالب المجتمعون لعقد جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية خاصة وأن بعض الناس كانت تتهم فريقنا بأنه يعطّل هذه الجلسات ويعطل الإنتخابات وبدا واضحاً بأنه عندما طالبنا بعقد هذه الجلسات تبيّن مَن يعرقلها والمعرقل الحقيقي هو الذي يريد أن يفرض مرشحين معينين للانتخابات الرئاسية".

ونظر المجتمعون الى الوضع داخل فلسطين المحتلة بإيجابية كبيرة وتفاؤل كبير للتطورات الحاصلة التي جعلت الصراع على أرض فلسطين، معتبرين أن أي تطوّر وأي تقدّم في خطة المقاومة على صعيد المنطقة يمكن أن يساهم في راحة كل الساحات.



هذا وكان وهاب قد استقبل، في مكتبه في بيروت، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور ربيع بنات على رأس وفد ضم: نائب رئيس الحزب ربيع زين الدين ورئيس المكتب السياسي الدكتور محمود خليل وعميد الدفاع جاد معلوف وعضو المكتب السياسي رياض عيد، بحضور مسؤول العلاقات السياسية في حزب التوحيد العربي عصمت العريضي، وتناول اللقاء الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية.