Advertisement

لبنان

وهاب خلال لقاء الأحزاب: لانتخاب رئيس دون انتظار الإنفراجات الإقليمية

Lebanon 24
12-04-2023 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1056513-638169183470330326.jpg
Doc-P-1056513-638169183470330326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت "الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية" إجتماعها الدوري اليوم في مكتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في بيروت، برئاسة المنسق العام للقاء الأحزاب النائب السابق كريم الراسي".
وفي بيان تلاه وهاب، أكد المجتمعون أن الهمّ الأساسي اليوم هو الهم الاجتماعي وهم الناس وكيفية إعادة إحياء مؤسسات الدولة، التي نفتقدها اليوم ويفتقدها الناس أيضاً.
Advertisement

وأشار البيان الى تحسّن الوضع في المنطقة بشكل كبير إن كان لجهة الحوار الإيراني السعودي الذي كنا ننادي به باستمرار، معتبرين أنه أساسي لحلحلة كل الملفات القائمة خاصة على الساحة اليمنية وعلى ساحات أخرى".
 
كما وتمنى الحاضرون أن "ينعكس هذا الحوار على الساحات الأخرى، لا بل نحن نعتقد بأنه سينعكس على الساحات الأخرى وإن تأخر، ولكن ليس بالضرورة أن ينتظر اللبنانيون الإنفراجات الإقليمية، وبإمكان اللبنانيين أن يبادروا الى معالجة الكثير من القضايا والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".
 
 
وطالب المجتمعون لعقد جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية خاصة وأن بعض الناس كانت تتهم فريقنا بأنه يعطّل هذه الجلسات ويعطل الإنتخابات وبدا واضحاً بأنه عندما طالبنا بعقد هذه الجلسات تبيّن مَن يعرقلها والمعرقل الحقيقي هو الذي يريد أن يفرض مرشحين معينين للانتخابات الرئاسية".
 
 
ونظر المجتمعون الى الوضع داخل فلسطين المحتلة بإيجابية كبيرة وتفاؤل كبير للتطورات الحاصلة التي جعلت الصراع على أرض فلسطين، معتبرين أن أي تطوّر وأي تقدّم في خطة المقاومة على صعيد المنطقة يمكن أن يساهم في راحة كل الساحات.

هذا وكان وهاب قد استقبل، في مكتبه في بيروت، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور ربيع بنات على رأس وفد ضم: نائب رئيس الحزب ربيع زين الدين ورئيس المكتب السياسي الدكتور محمود خليل وعميد الدفاع جاد معلوف وعضو المكتب السياسي رياض عيد، بحضور مسؤول العلاقات السياسية في حزب التوحيد العربي عصمت العريضي، وتناول اللقاء الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
05:42 | 2023-04-13
05:38 | 2023-04-13
05:35 | 2023-04-13
05:22 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website