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لبنان

جنبلاط عرض آخر التطورات السياسية مع السفير الياباني

Lebanon 24
12-04-2023 | 11:02
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير الياباني ماسايوكي ماغوشي.
 
 
وخلال الاجتماع، تم عرض آخر التطورات السياسية.
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