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لبنان

يوم غد.. تجنبوا هذه الطرقات

Lebanon 24
12-04-2023 | 11:44
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي:

بتاريخ 13-4-2023، سيقام عند الساعة 17,00 احتفال في باحة مجمع سيد الشهداء في حارة صيدا.

 لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 16,00 من التاريخ المذكور:
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- منع مرور السير المتجه نحو المداخل المؤدية الى مجمع سيد الشهداء: شمالاُ عند قصر بلدية صيدا مقابل "الشريف تشيكن"، جنوباً من محطة "واعتصموا"، غربا من مقبرة الإنكليز وسهل الصباغ، وتحويله باتجاه الأوتوستراد.

- منع وقوف السيارات على جانبي الطريق على المسلكين الغربي والشرقي في المحلة.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
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