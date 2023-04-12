توقيف مطلوبين في بلدة مقنة البقاعية.. وهذا ما ضُبط بحوزتهم (صور)

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎بتاريخ 12 / 4 / 2023، دهمت قوة من الجيش في بلدة مقنة - البقاع منازل مطلوبين بجرم سرقة كابلات وأعمدة كهربائية، وأوقفت 4 مواطنين وسورياً واحداً. كما ضبطت 3 سيارات غير قانونية وسلاحين حربيين وبندقية بومب أكشن و8 بنادق صيد وعدداً من المماشط ومعدات لقطع الحديد وكمية من الحديد المسروق والمخدرات.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.