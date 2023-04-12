بشأن رياض سلامة... ماذا ستفعل القاضية غادة عون غداً؟

أفادت مصادر قضائية في بيروت لوكالة فرانس برس أنّ القضاء يعتزم الخميس رفع منع السفر المفروض على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ما سيسمح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي في 16 أيار.



Advertisement وقال مصدر قضائي لبناني لفرانس برس إنّ "القاضية غادة عون سوف ترفع منع السفر عن رياض سلامة نهار الخميس". وقال مصدر قضائي لبناني لفرانس برس إنّ "القاضية غادة عون سوف ترفع منع السفر عن رياض سلامة نهار الخميس".



وأكّد هذه المعلومة مصدر قضائي لبناني ثان، معتبراً أنّه "لن يكون لسلامة عذر لعدم المثول في باريس".



لكنّ المصدر نفسه استدرك بالقول إنّه يمكن لسلامة أن يتذرّع بوجوب مثوله أمام القضاء في بيروت في جلسة استماع موعدها في 18 أيار لكي يتجنّب السفر إلى باريس.