مقدمات النشرات المسائية.. ماذا جاء فيها؟

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



من بوابة صعوبة تدبير التمويل طارت الانتخابات البلدية والاختيارية المرجأة اساساً من ايار الماضي لتزامنها مع الانتخابات النيابية. التأجيل الثاني رسمت ملامحه اليوم في جلسة اللجان المشتركة التي شهدت انقساما نيابيا، حيث طالب عدد من النواب بالتمويل من حقوق السحب الخاصة باي حال حسم التأجيل يستلزم عقد جلسة نيابية عامة سارعت القوات الى تأكيد رفض مشاركتها في أي جلسة للتمديد للبلديات، إنطلاقا من رفضها التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.

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وفيما تتآكل رواتب القطاع العام مع كل قفزة دولار اقرت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها ولإقرارها.. ملف النزوح السوري حضر في لقاء المطارنة المورانة، الذين جددوا رفضهم القاطع للممارسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعيا إلى توطينهم. كما استنكر مجلس المطارنة الموارنة تحويل جنوب لبنان صندوقا لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية.

رئاسيا، كل الخطوط بين دول القرارمفتوحة وتحديدا دول الاجتماع الخماسي الذي من المقرر ان يجتمع مرة جديدة وترجيحا في الرياض. فيما ترددت معلومات عن ان الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية سيعود قريبا في زيارة ثانية الى لبنان، وذلك قبل انعقاد القمة العربية في الرياض في التاسع عشر من ايار المقبل عاصمة المملكة شهدت اليوم على حدث اعادة فتح السفارة الايرانية للمرة الاولى منذ سبعة اعوام بموجب اتفاق لإعادة العلاقات بين السعودية وايران.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



مياه اللجان في نيسان كشفت وجود ثلاث لوائح تتنافس في الإستحقاق البلدي: من يريد ويعمل في سبيل إجراء الإنتخابات البلديةمن يقول إنه مع إجرائها فيما أفعاله تظهر عكس ذلك بشكل قاطعومن يتصرف وكأن الجهوزية تامة لوجستيا وبشريا وماليا فيما الواقع مغاير تماما.

هذه الصورة الثلاثية الأبعاد تم تجهيزها بشكل واضح خلال نقاشات جلسة اللجان النيابية المشتركة التي إنعقدت لمناقشة اقتراح النائب علي حسن خليل بإسم كتلة التنمية والتحرير لتوفير الإعتماد المالي اللازم للإنتخابات.

في الخلاصة، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن إجراء الانتخابات البلدية صار شبه مستحيل وهو تقدم باقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والاختيارية لمدة اربعة أشهر.

على أية حال فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع ظهر يوم غد الخميس.

في السرايا، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام وفي ضوئها سيتحدد مصير جلسة مجلس الوزراء الحاسمة لتحديد الإضافات المقترحة على الرواتب والبت بها مضافة الى التعديلات المقترحة على رواتب القطاع الخاص بما فيها رفع الحد الادنى للأجور الى تسعة ملايين ليرة، بحسب ما تقرر في اجتماع لجنة المؤشر قبل عشرة ايام تقريبا.

هذا داخلياً اما خارجياً فمياه عودة العلاقات الثنائية بين دول عدة تسير بشكل سريع فبعد قطيعة دامت سنوات وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان وسيتم خلال الزيارة اجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الحل السياسي للازمة السورية وتسهيل عودة النازحين.

زيارة المقداد الى جدة سبقه وصول وفد فني ايراني الى الرياض مهمته اتخاذ الاجراءات اللازمة تحضيرا لإفتتاح السفارة الايرانية في الرياض والقنصيلة العامة في جدة اضافة الى نشاط الممثلية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة التعاون الاسلامي.

وسط كل هذه التطورات جاءت دعوة مجلس التعاون الخليجي الى اجتماع يعقد الجمعة المقبل للبحث في امكان عودة سوريا الى جامعة الدول العربية ودعوتها لحضور القمة العربية المزمع عقدها في السعودية.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



هلا بكم في مسرح ساحة النجمة. عسى أن تكونوا قد استمتعتم بعرض قبل الظهر، وعنوانه: تطيير الانتخابات البلدية! عرض اليوم كوميدي بامتياز وفريد من نوعه. بعض الممثلين حضروا وبعضهم الآخر غابوا، وهو امر غير مسبوق حتى في اهم المسرحيات العالمية! بتعبير آخر: النواب حضروا، أما الوزراء المعنيون فغابوا.

لكن الحضور والغياب تكاملا في النهاية الهزلية المرسومة، فنجحت المنظومة السياسية الفاسدة في تحقيق غايتها: لا انتخابات بلدية في ايار والاستحقاق طار وهو سيؤجل بين اربعة اشهر على الاقل، وسنة كاملة على الاكثر! اما الديمقراطية وتداول السلطة فعليهما السلام!

فالطبقة الحاكمة عندنا لا تحب المفاهيم الحضارية، وتفضل الاحتفاظ بالكراسي والمناصب الى ما شاء الله. كل الطبقة السياسية الحاكمة شاركت في الجريمة، وعلى رأسها رئيس الحكومة الذي احجم عن صرف ثمانية ملايين دولار من اموال ال sdr، علما انه صرف حوالى مليار دولار من الصندوق المذكور !

وفي النتيجة، رئيس الحكومة والوزراء والنواب رفعوا ايديهم في نهاية المسرحية، وادعوا انهم بريئون من دم الجريمة التي ارتكبوها في وضح النهار وأمام الكاميرات والمشاهدين!

وبينما كانت المسرحية البرلمانية تعرض، كانت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام مجتمعة في السراي الحكومي لدراسة الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام.

اللجنة توصلت الى تصور سيعرض على مجلس الوزراء في جلسة تنعقد الاسبوع المقبل وذلك لدرسها نهائيا واقرارها. فهل يرضى الموظفون بالقرارات المتخذة فيفكون اضرابهم، ام ان الحل الوزاري سيبقى حبرا على ورق وشيكا بلا رصيد؟

في الرئاسيات، صيام بانتظار انتهاء صيام رمضان، اي ان اللبنانيين لن يفطروا على رئيس في انتظار القمة العربية التي ستشكل مفصلا مهما على الصعيد الاقليمي. فمقابل الجمود المحلي تطورات المنطقة تتسارع.

في السعودية اليوم، وفد ايراني اضافة الى وزير خارجية سوريا ما ينبىء ان المنطقة على عتبة تحولات مفصلية. فهل يعي المسؤولون عندنا اهمية المرحلة، ام يواصلون مسرحياتهم المضحكة - المبكية ويصرون على البقاء في سياسة المختار والناطور؟.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



بدعوة سعودية وصلت طلائع القيادة السورية الى جدة، فحط وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على الاراضي السعودية ملبيا دعوة نظيره فيصل بن فرحان لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وللمهتمين فان وكالة واس السعودية تكفلت بشرح المشترك بين البلدين ومنها الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.



وللتخفيف من الضرر الذي يصيب الامة نتيجة تخليها عن بلد مؤسس لجامعتها العربية، تتزامن دعوة المقداد الى السعودية مع دعوة الرياض مجلس التعاون الخليجي للاجتماع وبحث عودة سوريا الى الجامعة العربية.



هي الصورة اليوم على الاراضي السعودية التي تستضيف ايضا وفدا تقنيا ايرانيا لاتمام اجراءات فتح السفارات والقنصليات بين البلدين، على ان يكون ذلك قبل موسم الحج كما تقول مصادر متابعة.



وامام كل هذا يتابع اللبنانيون الحراك المستجد والمتسارع في المنطقة، وسط حال من السبات السياسي الداخلي وغياب اي نبض على خط الانتخابات الرئاسية.



فاولوية البعض اليوم الانتخابات البلدية، وسط تعاط من المعنيين حكوميا اتسم بالمزايدة وعدم المسؤولية. فوزير الداخلية الذي دعا الهيئات الناخبة لم يحضر جلسة اللجان النيابية لاطلاع النواب على الاستعدادات وكيفية التمويل، ومع المزايدات المنبرية خلصت الامور الى تقدم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى هيئة المجلس بقانون معجل مكرر للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتى الثلاثين من ايلول المقبل.



اما ما تقبل عليه المنطقة من بشائر القدس فقد عززته قدرة المرابطين في ساحات الاقصى ودرعهم الممتدة من ساحات الضفة وغزة الى كل ساحات الصمود والمقاومة. على ان تكون المعادلات الجديدة محمية بقرارات قيادة المقاومة التي بدأت اليوم وستتوالى على منابر احياءات يوم القدس العالمي.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



تواصل السعودية أن تكون نقطة ارتكاز الأحداث والتطورات: اليوم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مدينة جدة في أول زيارة رسمية للسعودية منذ القطيعة بين الدولتين منذ أحد عشر عاما.

تأتي زيارة المقداد قبل اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة للبحث في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012.

محليا، لعل أفضل توصيف للوضع أنه في "كوما"، فالسلطة "حارت ودارت" لتزف إلى المواطن اليوم أن الانتخابات البلدية والاختيارية دون إجرائها عقبات. سلطة تتعثر في إجراء انتخابات بلدية، فكيف تجري انتخابات رئاسية؟

والوضع النقدي ليس بحال فضلى، بدليل ما سمعه الوفد اللبناني من صندوق النقد الدولي في واشنطن، الذي أقل ما يقال فيه إنه "بهدلة".

أما "البهدلة " الحقيقية فتتمثل في أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان إكتشفتا متأخرتين عجزهما عن نزع التعليق عن الشبكة، وهذه الخطوة بني عليها الكثير لتحسين الجباية وتوفير التمويل، ليثبت أن الإيرادات لن تأتي إلا من جباية الفواتير التي لا يدفعها سوى الذي يقال عنه باللغة اللبنانية "الغشيم" الذي يواصل تطبيق القانون، في وقت يرى أخاه في الوطنية يعلق ولا يدفع، وما حدا "بيسترجي يقلو ما احلى الكحل بعينك".







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



هو أول حلف متين على مستوى الجمهورية يستجمع قواه لابعاد شبح الانتخابات البلدية ويقف صفا واحدا لضرب البلديات والمخاتير بمطرقة تمديد.

وفي اللجان المشتركة تمكنت القدرات النيابية العجائبية من تطيير الانتخابات قبل انعقاد الجلسة بحيث اصبح اعضاء المجلس خبراء محلفين بشؤون التمديد والتأجيل والتعطيل.

وخبراتهم هذه واكبتها الحكومة بسياسية وضع اليد فطوقت وزراء المالية والداخلية والعدل باجتماعات وزارية ما عطل مشاركتهم في جلسة اللجان.

وانتهت المشهدية السوريالية الى حفلة من المزايدات العمومية على ضياع فرصة الانتخابات المحلية، اما الاخراج فتولاه نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب الذي استدان أرنبا من مجموعة الرئيس نبيه بري الكاملة وقدم اقتراحا معجلا مكررا يطلب تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لأربعة أشهر تنتهي في الثلاثين من أيلول المقبل.

وبما ان أيلول موسم مدارس وبقية الصيف فإن الاقتراح الابعد مدى سيسري على التمديد عاما كاملا بموجب ما تقدم به النائبان سجيع عطية وجهاد الصمد وبناء على هذه الاقتراحات دعا بري هيئة مكتب المجلس للاجتماع غدا لتقرير مصير جلسة التمديد العظمى.

ولأن جلسة التمديد للمجالس لا تستلزم سوى النصاب العادي وبمن حضر من مجموع الخمسة وستين نائبا فإن القوات اللبنانية سارعت الى حجز مقعدها في الغياب حتى لا تكون مشاركة في جرم انعقاد جلسات تشريعية على زمن الصوم الرئاسي.

حفنة من القوى التي تتوزع بين التشاطر والتذاكي وارتكاب العجائب وتطيير الارانب، وكل هذه القوى ستكون مسؤولة امام مجتمع دولي يطالب لبنان باجراء الانتخابات البلدية.