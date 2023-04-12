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لبنان

كل شيء مجمّد

Lebanon 24
12-04-2023 | 20:00
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سُئل وزير محسوب على جهة داعمة لمرشح رئاسي معروف عمّا آلت اليه الاتصالات، فأجاب كل شيء مجمّد في هذا الموضوع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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