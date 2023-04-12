14
o
بيروت
16
o
طرابلس
21
o
صور
15
o
جبيل
6
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
19
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صواريخ الجنوب: غياب للمعارضة وتضعضع لوساطة باريس
Lebanon 24
12-04-2023
|
22:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": لم يُحدث إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان رد فعل سياسياً بالمعنى الواسع كما كان يفترض. انشغال المعارضة بالانتخابات البلدية أبعدها عن الحدث. فيما بدت باريس الأكثر إحراجاً، تجاه السعودية في وساطتها مع المرشح الرئاسي سليمان فرنجية.
Advertisement
خلق الحدث بذلك زاوية جديدة في وضع لبنان عموماً وفي الملف الرئاسي، سينسحب حكماً على وساطة باريس في شقها المتقاطع مع دور حزب الله. إذ بدت باريس الطرف الأكثر إحراجاً، فأي التزامات أمنية وأجوبة تنقلها إلى السعودية، وأي تعهدات يمكن أن تعطى بمعزل عن الحدث الأمني ومندرجاته السياسية محلياً وإقليمياً.
خلق الحدث بذلك زاوية جديدة في وضع لبنان عموماً وفي الملف الرئاسي، سينسحب حكماً على وساطة باريس في شقها المتقاطع مع دور حزب الله. إذ بدت باريس الطرف الأكثر إحراجاً، فأي التزامات أمنية وأجوبة تنقلها إلى السعودية، وأي تعهدات يمكن أن تعطى بمعزل عن الحدث الأمني ومندرجاته السياسية محلياً وإقليمياً.
ما جرى وضع الدول العربية، وفي مقدمها السعودية، أمام اختبار التعامل مع احتمالات رد إسرائيلي واسع النطاق على لبنان فلا تعود تنفع معه أي أجوبة طمأنة ومحاولات تطمين بتعهدات رئاسية في شأن العلاقة مع حزب الله أو مع سوريا أو إيران. وهذا من شأنه كذلك أن يفتح أمام محاوري السعودية الباب نفسه، فكيف يمكن طمأنتها حيال أي تصعيد تداخلت فيه أطراف فلسطينية وإقليمية، وقت لا تزال تتعاطى مع اتفاقها مع إيران، على قاعدة أن كل ساحة منفصلة عن الأخرى. وهذا من شأنه أن يزيد شكوكها في شأن احتمالات الحل النهائي في لبنان، ويعزز لديها عجز معظم القوى على مواجهة امتلاك حلفاء إيران قرار الحرب والسلم.
في المقابل، وفيما يضع الأمين العام لحزب الله اللمسات الأخيرة على خطابه المرتقب ربطاً بأحداث الجنوب في يوم القدس العالمي، لم تجد قوى المعارضة، ومعها التيار الوطني الحر، منفذاً للهرب من مواجهة صواريخ الجنوب وأسبابها الحقيقية، سوى بالانشغال بالانتخابات البلدية. فقد مرّ حدث إطلاق الصواريخ وكأنه لم يكن، وجاءت ردود الفعل المحلية أقل من المتوقع، ولم يعكس حجم التعاطي مع متغير بهذا الحجم ودلالاته، خطورة الحدث كما جرى التعبير عنها إقليمياً ودولياً. وفي هذه اللحظات بالذات انصرفت القوى السياسية المعارضة، ومعها التيار الوطني الحر، عن التطور الإقليمي، إلى معالجة إشكالات العائلات والمحازبين في القرى والبلدات لتسجيل انتصارات بلدية، من دون أن تظهر أي حركة مضادة أو عالية السقف تجاه ما حصل. وفعلياً لا يمكن استيعاب حجم انخراط هذه القوى، المسيحية في غالبيتها، في الانتخابات البلدية إلى الحد الذي حفلت فيه الأيام الماضية في موازاة إطلاق الصواريخ بحملات اتصالات ولقاءات تمهيداً للانتخابات التي قد ترجأ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
Lebanon 24
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
16:53 | 2023-04-12
12/04/2023 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
11:14 | 2023-04-12
12/04/2023 11:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
11:32 | 2023-04-12
12/04/2023 11:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
09:40 | 2023-04-12
12/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
12:00 | 2023-04-12
12/04/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-04-13
التريّث السّني.. قرار ثابت بانتظار ضوء سعودي!
02:00 | 2023-04-13
في الذكرى الـ 48 لـ 13 نيسان... لا نزال نعيش حروبًا من نوع آخر
05:42 | 2023-04-13
جولة للسفيرة الفرنسية في بلدات بقاعية.. هذا ما عاينته
05:38 | 2023-04-13
بعد مداهمات للجيش... أطلقا النار عليه
05:35 | 2023-04-13
دريان غادر إلى السعودية: لإنقاذ ما تبقى من الدولة ومؤسساتها
05:22 | 2023-04-13
المنخفض الجوي يودّعنا مساء... كيف سيكون طقس الويكآند؟
فيديو
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
13/04/2023 12:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
13/04/2023 12:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
13/04/2023 12:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact