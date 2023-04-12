زيارة إلى الطريق التي انطلقت منها الحرب اللبنانية

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كتبت" الشرق الاوسط": على بُعد سنتين من مرور نصف قرن على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في 13 نيسان 1975، ونحو 23 سنة على انتهائها، تحتفظ الطريق التي انطلقت منها شرارة الحرب، وفصلت بين المتقاتلين في منطقتي الشياح وعين الرمانة بكثير من آثار هذه الحرب، كما تحتفظ هذه الطريق المعروفة بـ«طريق صيدا القديمة» بشرارة تهدد اللبنانيين عند كل أزمة باستعادة أجواء الحرب، كما حصل في تشرين الاول 2021، عندما وقعت فيها اشتباكات طائفية استُعملت فيها الأسلحة بشكل كثيف.وعلى امتداد الشارع الذي يفصل بين المنطقتين، والذي كان بمثابة خط تماس خلال المعارك، والذي يمتد من مستديرة الطيونة حيث وقعت الاشتباكات، وصولاً إلى تقاطع كنيسة مار مخايل التي شهدت توقيع تفاهم «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» في عام 2006، لا تزال آثار الحرب واضحة في العشرات من المباني التي نخرها الرصاص. بعضها مسكون، وبعضها الآخر مهجور من سنوات لأسباب مختلفة. لكن المظهر ليس وحده الدليل إلى الحرب الكامنة في نفوس اللبنانيين؛ فعلى امتداد السنوات الماضية التي تلت اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في عام 2005، لا يكاد يمر شهر أو اثنان من دون وقوع حادث طابعه طائفي بين منطقتي الشياح وعين الرمانة.ويقول مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن الحفاظ على الأمن في هذا الشارع تحديداً يستهلك كثيراً من طاقة الجيش اللبناني الذي لا يزال يحتفظ بنقاط عند مفترقات الطرق الساخنة، كما لا يمكن لعابر الشارع ألا يلاحظ الأسلاك الشائكة الجاهزة عند مفترقات الطرق لإقفالها عند الحاجة، علماً بأن عين الرمانة أقفلت مفترقات طرقها ليلاً لوقت طويل في أعقاب مواجهات الطيونة.ويعترف رئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس بأن «هاجس الحرب يسكننا دائماً». وتتبع منطقة عين الرمانة عقاريا في معظمها لبلدية الشياح، وقسم منها لبلدية فرن الشباك، وهما منطقتان بهما غالبية مسيحية كبيرة. أما المنطقة التي يعرفها اللبنانيون بالشياح، فهي تابعة لبلدية الغبيري وتسكنها أغلبية شيعية ساحقة.ويقول غاريوس إن موقع منطقة الشياح التي كانت خط تماس، وبنتيجة الأحداث والظروف التي مرت عليها «والتي لا تزال موجودة، مثل الجمر تحت الرماد، تفرض علينا وعياً معيناً، لأن أي شيء أو تطور سلبي يمكن أن يحصل نتيجة النعرات في أي لحظة». وأضاف: «نعمل يومياً لمداراة كل الأمور، ومن كل الأوجه والنواحي، لنتمكن من الحفاظ على الجو المريح لكل اللبنانيين الذين يسكنون في المنطقة. ونعمل بوعي إلى جانب وعي الأهالي، وطبعاً بوجود الجيش اللبناني، نتخطى هذه الأحداث كل مرة وبالطريقة الأفضل».وأكد غاريوس أن الأسباب ليست طائفية، ولم يكن الموضوع طائفياً في أي مرة، إنما السياسة ما دامت وقفت وراء الطائفية، واعتبر رئيس بلدية الشياح أن «الأغلبية الساحقة من السكان وحتى المتطرفين يتمتعون بوعي كبير ولا يريدون الحرب»، مشيراً إلى أن اللبناني «فهم الحرب، وأدرك جيداً أن الحرب بين اللبنانيين لا توصل إلا إلى طريق مسدود، ولا تفيد أي طرف».